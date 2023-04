Volontari angeli custodi Cinquantamila chilometri al servizio dei più fragili

di Christian Sormani

Il 30 giugno scadrà la convenzione tra l’azienda speciale multiservizi Rescaldina e l’associazione Auser, che con i volontari di Rescaldina e Legnano da anni si impegna a gestire il servizio di trasporto socio-assistenziale per persone con particolare necessità e fragilità. "Il servizio è risultato sempre molto apprezzato e utilizzato dalla cittadinanza, al punto che all’ultimo rinnovo della convenzione l’Amministrazione comunale ha stanziato risorse per l’acquisto di un nuovo mezzo, che si è aggiunto ai tre già in dotazione – spiega il sindaco Gilles Ielo –. I quattro mezzi nel biennio di durata della convenzione attualmente hanno percorso ogni anno circa 50mila chilometri con una media di 6mila servizi annui di accompagnamento, considerando sia quelli continuativi che quelli su chiamata. Si tratta di un servizio con una funzione prevalentemente sociale molto accentuata, che permette di prenderci cura dei nostri concittadini offrendo un vero e proprio servizio di accompagnamento, grazie ai volontari di Auser che non si limitano ad essere dei semplici autisti, ma sono sempre disponibili ad ascoltare, guidare e supportare gli utenti nei loro percorsi di cura e a riportare ai servizi sociali le particolari esigenze nei casi che richiedano una presa in carico più approfondita. Non a caso, Auser in questi anni ha anche attivato un servizio di telefonia amica e visita domiciliare, con circa 500 servizi annui considerando gli interventi di supporto settimanale, mensile od occasionale. Tutti servizi che anche durante il periodo pandemico non si sono fermati e anzi si sono rivelati per diversi utenti una vera e propria risorsa nei momenti in cui l’isolamento aveva il sopravvento sulla condivisione". Il sindaco poi continua: "Preme sottolineare come l’aspetto del volontariato sia una chiave fondamentale per il successo del servizio, in quanto prestazioni così articolate, continuative e puntuali difficilmente potrebbero essere sostenute dalle pubbliche amministrazioni. Proprio per questo è intenzione dell’Amministrazione organizzare un momento ufficiale di ringraziamento e condivisione dell’esperienza, che ipotizziamo possa aver luogo in occasione della Giornata del Volontariato che si terrà verso fine anno, auspicando sin da subito che la collaborazione tra l’azienda e Auser possa proseguire anche nei prossimi anni".