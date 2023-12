Vola da un’impalcatura. Ferito muratore di 59 anni

Infortunio sul lavoro ieri mattina a Caronno Pertusella, ferito un operaio di 59 anni, caduto da un’impalcatura da circa 3 metri mentre stava effettuando dei lavori al tetto di un edificio. L’incidente in un’azienda di via Pitagora, nella zona industriale. A dare l’allarme con la richiesta di intervento dei soccorsi i colleghi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari con l’ambulanza, l’elisoccorso di Como e la Polizia locale per i rilievi. L’operaio è stato quindi trasportato con l’elisoccorso in ospedale, la caduta ha provocato la frattura ad un arto. L’infortunio riporta di nuovo l’attenzione sulla sicurezza dei lavoratori. Di recente, ad ottobre, il tema è stato affrontato a Villa Recalcati a Varese nel corso di "Sicuri al lavoro", il tavolo per la prevenzione di infortuni e malattie professionali in provincia di Varese, incontro che si è svolto in occasione della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. In quella sede sono stati resi noti i dati aggiornati forniti dal direttore territoriale di Inail Varese Vittorio Tripi, relativi al periodo gennaio-agosto 2023. Sono stati 5967, in diminuzione rispetto ai 6700 dello stesso periodo del 2022, numero su cui pesava ancora la coda del Covid. 3913 gli infortuni che hanno riguardato uomini, 2054 invece donne, 7 quelli mortali (lo scorso anno erano stati 9), le vittime tutte italiane. Sebbene i dati facciano rilevare un calo, la situazione resta preoccupante confermando la necessità di interventi per la sicurezza.

R.F.