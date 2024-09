Vita più facile con i volontari. Garantiscono l’aiuto digitale

Dovete prenotare un esame in ospedale ma non siete abili con il pc e non conoscete nessuno che possa farlo al posto vostro? Da oggi il problema non si pone più. Grazie a un nuovo servizio, utile per tutti coloro che non padroneggiano il mondo del web. L’organizzazione di volontariato "Ci aiutiamo" (fondata a marzo 2023 e presieduta da Cristina Scutari) e Auser Ticino Olona, che trova in Mauro Squeo il suo responsabile, uniscono le loro forze, avviando uno sportello digitale per un supporto concreto ai cittadini in difficoltà con le nuove tecnologie.

Si trova nella sede Auser Ticino Olona, in via Menotti (il progetto ha il contributo del Comune). A partire da oggi, ogni martedì dalle 14.30 alle 17.30, un operatore sarà presente per assistere le persone nelle pratiche digitali. Quali sono i servizi offerti? Si può prenotare o disdire prestazioni sanitarie del sistema regionale lombardo, oppure scegliere o revocare il proprio medico di medicina generale. Anche l’accesso virtuale in Comune diventa più semplice, se guidato da una persona esperta. Sarà così possibile prenotare presso gli uffici l’appuntamento per il rinnovo della carta d’identità o del passaporto.

Non solo. Anche ottenere certificati on line, quali stato di famiglia, di residenza, di nascita, di matrimonio, di decesso. Senza doversi recare fisicamente sul posto, risparmiando tempo. E, non ultimo, ottenere lo Spid, il Sistema pubblico di identità digitale, la chiave di accesso ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali. Al cittadino il servizio non costa nulla, perché l’aiuto dell’operatore è gratuito. Per un appuntamento si può chiamare dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13, al numero 3277314000 e specificare per quale servizio si ha bisogno della consulenza. Si può anche inviare un messaggio whatsapp al numero e ottenere una risposta in giornata.

Non solo. Sempre nella sede Auser, verranno attivati anche corsi digitali gratuiti. Si imparerà a creare un indirizzo email, a usare i programmi di base del del pc, quali Word ed Excel. Ma si potranno apprendere anche gli utili programmi di remote banking bancario, che consentono di controllare comodamente da casa le proprie finanze, pagare le rate del condominio, fare un bonifico, sottoscrivere contratti. Verranno inoltre attivati corsi antifrode, per imparare a riconoscere tentativi di truffa, a diffidare dagli indirizzi sospetti, a non fornire credenziali, a dubitare di chi è pronto a inviarti a casa pacchi non richiesti.