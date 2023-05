Il coraggio di Rosaria e Milena: “Il Covid ci ha messo in ginocchio, ora ci rialziamo e puntiamo sulle donne”

Villa Cortese (Milano) – In passato hanno svolto diverse attività, poi bloccate e in qualche modo mandate all’aria dal Covid. Oggi queste donne imprenditrici hanno trovato la forza e il coraggio per reinventarsi in una nuova attività, dando lavoro e cercando ancora altro personale. Una storia - si spera - a lieto fine quella di Rosaria Mancini e Milena Quero, cinquantenni legnanesi che si sono rimboccate le maniche. "Ci siamo trovate per caso, grazie ad amicizie comuni e affinità al femminile. Ci hanno presentate e ci siamo così ritrovate a portare avanti questa nuova avventura".

Il locale di bellezza si chiama Samsara, in pieno centro a Villa Cortese, a ridosso della chiesa parrocchiale ed effettua attività di parrucchiere, estetica avanzata e trattamenti di vario genere. Rosaria Mancini, parrucchiera, aveva aperto con una socia l’attività a Legnano esattamente cinque mesi prima dell’arrivo del Covid. "Diciamo che non sono stata molto fortunata. Ho stretto i denti fin quando ho potuto, poi però ho dovuto cambiare per forza". Il locale di Villa Cortese era già presente in paese ed è stato completamente riaffidato a un nuovo staff, rigorosamente tutto al femminile.

"Stiamo cercando figure professionali perché vogliamo ampliare l’offerta. Cerchiamo ragazze o donne che abbiano tanta voglia di lavorare – spiega Milena Quero – Sono fiduciosa nel rilancio che il dopo Covid darà all’economia e se si è fiduciose si è anche più forti".

La scelta di Villa Cortese, piccolo paese, rispetto a Legnano non le spaventa: "A Legnano c’è troppa concorrenza e moltissima scelta. Questo è il paese giusto per ripartire, perché si giocherà molto sul passaparola che crediamo valga di più di qualsiasi pubblicità".

Sul mondo del lavoro al maschile, loro non hanno dubbi: "Sappiamo bene cosa significa lavorare da donne, ma abbiamo le spalle larghe e lo sappiamo ben fare. Crediamo nelle donne come noi e nella forza che hanno".

In questi giorni c’è stata l’inaugurazione dell’attività a cui hanno partecipato parenti, amici e future clienti. "Strette di mano e pacche sulle spalle ci fanno solo piacere, ma adesso vogliamo concretezza, anche da chi, come noi, ha voglia di lavorare".