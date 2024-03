Vietato il trasporto di sigarette elettroniche usa e getta. Cargolux: "Riduciamo questi prodotti sul mercato" La compagnia aerea Cargolux ha deciso di vietare il trasporto di sigarette elettroniche usa-e-getta a Malpensa per motivi ambientali e di salute. La decisione è stata presa per la difficoltà nel corretto smaltimento delle batterie al litio non riciclabili. Il presidente Richard Forson spera che questa azione possa influenzare altri operatori logistici.