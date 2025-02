Videosorveglianza sul territorio . Caccia ai fondi per la sicurezza

Canegrate, San Giorgio su Legnano e San Vittore Olona rilanciano la sicurezza sul territorio con un progetto di potenziamento della videosorveglianza. I tre Comuni hanno dato il via libera alla partecipazione al bando regionale 2025 per ottenere cofinanziamenti destinati all’acquisto di nuove dotazioni tecnologiche per la Polizia locale, con l’obiettivo di incrementare il controllo del territorio e contrastare fenomeni di microcriminalità. Il piano prevede l’installazione di nuovi varchi per la lettura delle targhe, impianti di allarme e postazioni di videosorveglianza strategicamente distribuite nei tre territori comunali.

Tra le finalità vi sono la prevenzione e la repressione di atti illeciti, la tutela del patrimonio pubblico e privato, il monitoraggio dei flussi di traffico e il contrasto all’abbandono di rifiuti. Nel dettaglio, a Canegrate si punta alla creazione di un varco di lettura targhe con tre telecamere e due telecamere di contesto in via XXIV Maggio, via Udine e via Marconi. San Giorgio su Legnano, invece, mira all’installazione di due varchi bidirezionali per la lettura delle targhe tra via Legnano, via Battisti e via Roma e tra via Monte Grappa, via Milano e via Gorizia.

A San Vittore Olona il progetto prevede un impianto di allarme con cinque telecamere perimetrali a protezione del municipio e del Comando della Polizia Locale, una postazione di videosorveglianza nel centro cittadino (tra il Sempione, piazza Italia e la chiesa) e un tablet per il supporto operativo degli agenti su strada. L’intervento complessivo richiederà un investimento di oltre 89mila euro, suddiviso in 23.018 euro per Canegrate, 36.955 per San Giorgio su Legnano e 29.302 per San Vittore Olona. I tre Comuni confidano di ottenere dalla Regione un finanziamento di 40mila euro, con una ripartizione proporzionale alle spese previste per ciascun territorio.

La cooperazione tra i tre enti, già legati dal 2001 da una convenzione per la gestione congiunta della Polizia locale, conferma la volontà di rafforzare la sicurezza urbana attraverso strumenti tecnologici avanzati. Il progetto, se finanziato, permetterà di garantire maggiore tranquillità ai cittadini.

Christian Sormani