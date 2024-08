Via S.Bernardino. Cantieri avanti fino settembre

LEGNANO

I lavori stradali avviati a fine luglio in via San Bernardino a Legnano continueranno oltre la scadenza, inizialmente prevista per fine agosto. La via resterà interdetta al traffico veicolare 24 ore su 24 nel tratto compreso tra via Boccaccio e via Alberto da Giussano fino all’11 settembre, per permettere la sostituzione delle vecchie e deteriorate tubazioni del gas. Queste condutture, che negli scorsi mesi hanno causato frequenti perdite e conseguenti interventi d’urgenza, hanno provocato diversi disagi alla viabilità.

I lavori, affidati alla società PentaGas Scavi Srl per conto di Aemme Linea Distribuzione, interesseranno anche l’incrocio con via Goito e via Alberto da Giussano, a partire dal civico 6. Ieri è stato chiuso un tratto di via Novara poco oltre la rotonda con viale Sabotino, per lavori di videosorveglianza eseguiti da Euro.Pa Service Srl. Nel corso delle settimane sono stati avviati o portati a termine una molteplicità di lavori pubblici, anche a Canegrate, puntualmente riportati sulla pagina social ufficiale del Comune. Strade, parchi, parcheggi: gli interventi riguardano diverse aree e non sono soltanto di ordinaria manutenzione. Adesso proseguono i lavori nell’ambito del progetto "Città spugna" nel parcheggio della stazione in via XXIV Maggio. Terminati i sottoservizi, si è passati ai lavori di posa dei cordoli stradali e dei sostegni dell’impianto di illuminazione pubblica. Posata la nuova pavimentazione in autobloccanti degli stalli di sosta nel parcheggio di piazzale Donatori del sangue, sempre nei pressi della stazione. C.S.