Via Robecchi. Il nuovo mister è Imbriaco

"Dopo le dimissioni di mister Mattia Robecchi, il Sedriano Football Club ha lavorato rapidamente per individuarne il successore. Oggi siamo lieti di annunciare l’arrivo di Gianluca Imbriaco, classe ’82, come nuovo allenatore della Prima squadra maschile", il commento del presidente Cardamone riporta serenità. Con la squadra al 14° posto in classifica nel Girone A, la società ha ritenuto necessaria una guida solida ed esperta per fronteggiare le prossime sfide. Ha quindi arruolato mister Imbriaco (nella foto), che conta importanti panchine tra cui Vigevano (Promozione) e Virtus Binasco (Eccellenza e Promozione). Gli ultimi quattro anni e mezzo della sua carriera da giocatore li ha trascorsi proprio a Sedriano, indossando la fascia di capitano. È stato pure compagno di squadra del presidente Cardamone.

Ch.S.