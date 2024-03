Via le tag dalla sede Anpi

Attendevano Primo Minelli, fresco di elezione a presidente dell’Anpi provinciale, e si sono ritrovati a ripulire i danni di un vandalismo, mettendoci olio di gomito. Le vetrine della sede ell’Associazione nazionale partigiani d’Italia italiani, in via Menotti a Legnano, sono state prese di mira da qualche writer annoiato che le ha sporcate con uno spray di colore verde. Un gesto gratuito, neppure di qualità artistica, che ha impegnato gli iscritti che si erano dati appuntamento per l’incontro associativo. "Questa mattina (ieri mattina, ndr) non c’era nulla, e adesso ci troviamo questi sgorbi", commentava Renata Pasquetto, autrice del volume "Mauro Venegoni e i suoi fratelli", anche lei impegnata nelle operazioni di pulizia. S.V.