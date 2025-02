Verifiche straordinarie: 5mila euro di sanzioni

Giornata di controlli intensi per la polizia locale del comando unico di Pogliano e Nerviano, impegnata in un’operazione straordinaria sul territorio di Nerviano. L’intervento ha coinvolto cinque pattuglie e due ufficiali, portando all’emissione di sanzioni per un totale di 5mila euro e a una denuncia per guida con patente falsa.

Le verifiche si sono concentrate lungo il Sempione e la SP109, dove i posti di controllo hanno trovato 26 veicoli senza revisione. Particolare attenzione è stata dedicata agli autocarri, con il supporto di due consulenti tecnici: in questo ambito sono stati elevati cinque verbali per il mancato rispetto dei tempi di guida da parte degli autisti.

Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno denunciato un automobilista, sorpreso alla guida con una patente falsa. L’uomo, al volante di un veicolo intestato a una società, esibiva una patente peruviana apparentemente regolare. Insospettiti, gli agenti hanno approfondito la verifica con la strumentazione in dotazione, accertando che il documento non rispettava gli standard previsti. Il conducente è stato quindi denunciato.

Ch.Sor.