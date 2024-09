Vede ladro in azione, consigliere salva un anziano

A raccontare l’accaduto è stata una saronnese che ha voluto condividere l’episodio a cui ha assistito nel cuore di Saronno mentre rientrava da alcune commissioni. Non ha reso noto il nome del consigliere comunale protagonista della vicenda ma nel giro di poche ore la vicenda è diventata di dominio pubblico e con lei anche l’identità del capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone che stava andando a bere un caffè con un conoscente quando ha, con un ottimo spirito d’osservazione e rapidità d’intervento, sventato un borseggio.

Ma partiamo dai fatti. E’ successo venerdì pomeriggio in via Cavour la lunga arteria nel cuore della zona traffico limitato che porta da piazza Avis a via San Cristoforo. Erano da poco passate le 16,20 quando Guaglianone, ex assessore e capogruppo di Fratelli d’Italia, ha visto uno straniero avvicinarsi furtivo alle spalle di un anziano che stava procedendo lentamente lungo la strada. Appena si è accorto che lo straniero si abbassava allungando la mano verso i pantaloni dell’anziano ha urlato: "Ehi cosa stai facendo?".

Lo straniero ha fatto un passo indietro: "Niente! Cosa vuoi?" ha urlato ma si è subito girato e si è dileguato. L’anziano non si era accorto di nulla ma il consigliere si è avvicinato per sapere se stesse bene o se gli mancasse qualcosa.

L’uomo ha spiegato di essere illeso e di aver capito solo troppo tardi cosa stesse succedendo. Il consigliere comunale, attivo anche con il gruppo Alpini cittadini in diverse iniziative in città, ha preferito non commentare l’accaduto. L’ha fatto invece la saronnese che ha assisto al tentativo di borseggio. "Ero presente quando è successo – racconta la saronnese Renata Sala – ed ho deciso di condividere la vicenda per due motivi. Per ringraziare la prontezza di riflessi e lo spirito d’osservazione del ragazzo che ha scoperto poi essere un consigliere comunale ma anche perchè credo che sia importante che si torni a parlare degli episodi di criminalità che si registrano in centro".

Per l’intera estate in città si è parlato molto degli episodi di microcriminalità avvenuto principalmente nella zona della stazione tanto che sono tornate le richieste di avere un presidio della Polizia Ferroviaria nello scalo principale di piazza Cadorna con la possibilità di "allungare" i controlli anche a Saronno sud dove dopo la chiusura del bar lo spaccio è diventato all’ordine del giorno e al centro di diverse richieste di intervento di viaggiatori e pendolari.