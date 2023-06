Vandalismo a Nerviano, distrutta la fontana regalata da Cap Holding al Comune

Vandalismi nel parco di via Roma dove è stata distrutta la fontana regalata al Comune da Cap Holding. Un raid vandalico quello compiuto stanotte nell’area verde di Nerviano. A riportare la notizia è stato l’ex sindaco Massimo Cozzi che sul proprio profilo social ha commentato: "Stanotte i soliti ignoti hanno distrutto la fontanella presente nel Parco di via Roma. Perché si arriva a tanto? Mah! Ci auguriamo che vengano individuati i responsabili il prima possibile e vengano puniti severamente senza se e senza ma. Intanto purtroppo le bambine e i bambini resteranno senza acqua per un pò". La fontana “invisibile“ era stata donata da Cap Holding e posizionata all’interno del parco di via Roma, di fronte ai giochi per bambini. Realizzata con la tecnica del taglio laser è creata in marmo.

La fontanella “invisible“ era il simbolo del lavoro di Cap Holding, la società che gestisce il servizio idrico. Gruppo Cap aveva donato questa fontanella dell’acqua come riconoscimento per il numero percentuale di cittadini che ha deciso di passare dalla tradizionale bolletta cartacea alla bolletta elettronica. Nerviano risultava tra gli otto Comuni più “digitali“ della Città Metropolitana ed è stato premiato con un simbolo.