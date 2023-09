Vandali in azione al Parco Gioia di Varese: rabbia e amarezza per l'atto incivile

Tanta rabbia e amarezza, non solo per le due mamme che hanno a lungo lottato per vedere realizzato un sogno, ma anche per chi frequenta regolarmente quella che è una piccola oasi di felicità per tutti i bambini senza nessuna distinzione. È stata vandalizzata una delle strutture del Parco Gioia, il parco giochi inclusivo inaugurato nel 2021 a Varese nell’area verde

di Villa Mylius. Ad essere presa di mira l’isola della musica, uno degli spazi a tema dell’area gioco. "Si tratta di un lavoro fatto a regola d’arte da qualcuno che ha portato appositamente con sé

gli attrezzi per poter rimuovere il pannello

dal tamburo e tranciare uno dei cavi che reggono

le bacchette dello xilofono", dicono Anita Romeo ed Emanuela Solimeno, le promotrici del parco. I vandali hanno tentato anche di rimuovere il pannello

dal tamburo più grande, rovinandolo e rendendolo pericoloso. "Questo gesto colpisce tutti noi, ogni singola persona

che si è impegnata per realizzare questo luogo

di civiltà e inclusione – commentano le mamme – questo gesto voleva mettere a tacere la musica e la gioia di chi fa suonare allegramente gli strumenti". Agli autori un messaggio: "Cari vandali ci dispiace per il vostro gesto incivile e infimo, ma l’isola della musica tornerà a suonare".