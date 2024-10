Vaccino antinfluenzale. Nel centro commerciale l’hub della prevenzione

Anche quest’anno torna l’hub vaccinale anti-influenzale di Cerro Maggiore, organizzato in collaborazione con gli studi medici associati del territorio, presso il centro commerciale Move In. "Come tutti gli anni ho accettato la proposta di istituire un centro vaccinale anti-influenzale per i nostri concittadini. Ci aspettiamo un’affluenza di quasi 3.000 persone in poco meno di un mese, gestite con attenzione e competenza dai volontari della nostra Protezione Civile, con la sicurezza garantita dagli spazi organizzati del centro commerciale Move In", dichiara il sindaco Nuccia Berra.

"Questo servizio viene ormai considerato una normalità, ma l’organizzazione è molto complessa e bisogna incastrare tutte le esigenze. Con il sindaco cominciamo a contattare gli interessati già dalla fine di agosto, per essere pronti all’arrivo dei vaccini. Quest’anno abbiamo iniziato martedì 15 ottobre, grazie alla disponibilità dei vaccini e alla virulenza dell’influenza stagionale", spiega l’assessore alla Polizia Locale, Provini. "Infine, è doveroso ringraziare i tanti volontari della Protezione Civile che ogni anno si mettono a disposizione per intere giornate, offrendo un servizio così importante per la comunità", conclude il sindaco. La vaccinazione antinfluenzale è uno strumento fondamentale per la prevenzione dell’influenza stagionale e delle sue complicanze, specialmente nelle categorie più vulnerabili. L’influenza è una malattia respiratoria causata da un virus. Si trasmette per via aerea tramite delle piccole gocce di saliva che una persona infetta emette parlando, starnutendo o tossendo. Queste goccioline possono essere inalate da persone vicine o depositarsi su superfici, dove il virus può essere trasferito dalle mani al naso, alla bocca o agli occhi. Ogni anno l’influenza colpisce milioni di persone, ma può essere particolarmente pericolosa per gli anziani, i bambini piccoli, le persone con malattie croniche e coloro che hanno un sistema immunitario compromesso. Vaccinarsi contro l’influenza aiuta a ridurre il rischio di contagio, a limitare la diffusione del virus e a proteggere sé stessi e le persone più fragili della comunità. In particolare, la vaccinazione è efficace nel prevenire complicanze gravi come la polmonite.