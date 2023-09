Va in pensione il luogotenente dei carabinieri Giulio Ghezzi

Arriva la pensione per il luogotenente Giulio Ghezzi, Comandante del Nucleo Informativo del Comando Provinciale carabinieri di Varese che lasciando il servizio per raggiunti limiti di età ha ricevuto il saluto riconoscente del Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Gagliardo. Il sottufficiale, originario di Busto Arsizio, ha prestato 39 anni di servizio tra Piemonte e Lombardia. Anni fa l’encomio solenne per le indagini e la cattura di un pericoloso ergastolano evaso.