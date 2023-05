Un’app anticontraffazioni "Svelerà tutto sui prodotti"

di Davide Falco

VITTUONE

"Insieme al mio team lavorativo abbiamo brevettato un sistema per evitare la contraffazione dei prodotti. Ed è applicabile in tutti i settori". Sono queste le parole di Luigi Stelluto (nella foto), 60 anni, da quaranta nel mondo del lavoro dell’ elettronica, della distribuzione, informatica e packaging. Titolare dell’azienda Primigena Group, la sua passione per il lavoro gli ha permesso di coniugare delle soluzioni informatiche per le aziende e il packaging. "Il packaging intelligente può essere connesso con il consumatore grazie ad un apposita App, Inquadrami, che permette funzionalità di comunicazione e tracciabilità, utile per tutti i settori merceologici", spiega Stelluto. Ad esempio questo sistema può contribuire a differenziare i rifiuti e migliorare il riciclaggio, facendo selezionare i materiali riciclabili in modo più accurato che mai e comunicando direttamente con i consumatori su come riciclare i prodotti e supportare gli obiettivi di sostenibilità dei Comuni e delle Regioni.

Altri esempi di utilizzo possono essere l’ambito farmaceutico attraverso la verifica digitale per il confezionamento dei prodotti o il settore dell’abbigliamento e la moda di lusso, attraverso l’implementazione della App, in cui si riesce a garantire l’ autenticità del capo.

"È importante al giorno d’oggi avere la possibilità di difendere i propri prodotti e brand, sempre più soggetti a falsificazioni ed imitazioni. Grazie a questo sistema brevettato, è possibile garantire al 100 per cento l’autenticità del prodotto e in automatico viene segnalata una eventuale clonazione. Applicabile anche per i biglietti di un concerto, di una partita sportiva", continua Stelluto. Il servizio però è utile anche alle persone nella spesa quotidiana. L’ autenticazione digitale del prodotto protegge i consumatori da contraffazioni con maggior informazione del Brand e del suo prodotto, la tracciabilità nel percorso e la provenienza, cosi da ridurre i rischi di contraffazione alimentare e diminuire gli sprechi alimentari. Durante la fiera “Cibus“ di Parma, Luigi ha presentato l’ultima versione della App Inquadrami, a cui è stato integrato anche il servizio Rfid, prendendo il nome di I-Rfd la tecnologia di identi?cazione automatica digitale, spiegato nel sito www.primegenagroup.comit