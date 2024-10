Una piota record in piazza. Raccolta fondi per l’arte

Una piota da record in misura extra-large sarà realizzata nel fine settimana dall’Antico Forno di Fulvio Garavaglia e portato in piazza alle 11 di domani per essere ammirata, suddivisa in fette e assaggiata dai presenti. Il tutto per aiutare la parrocchia impegnata in una impresa economicamente molto rilevante, quella del restauro e della riscoperta di tutti i dipinti interni all’edificio sacro che nel corso degli anni erano stati coperti da una pittura omogenea. La piota è un antico dolce tipicamente invernale che si usa preparare ad Inveruno con la farina e la frutta di stagione.

Non è la prima volta che il panettiere Fulvio Garavaglia si misura in questa impresa. Lo fece già nel 2018 quando in piazza venne portata una piota di poco meno di 4 metri quadrati. "Stavolta sarà di sei metri quadrati", affermano dal forno. Saranno realizzate tre grosse teglie che verranno cotte nel forno (una teglia per piano), assemblate su un piano e portate in piazza con un trattore, su cui sarà posta anche una riproduzione del campanile del paese. "In questi giorni – dicono al forno – siamo particolarmente impegnati. Oltre alla piota da record ne prepareremo altre da portare ad Arconate e a Vittuone, dove parrocchia e Caritas le venderanno per sostenere i loro progetti solidali". Per preparare le piote sono arrivate ieri ben 500 chili di mele. Toccherà ad un gruppo di volontari – una trentina – sbucciarle e tagliarle a fette, da impastare con la farina (ne verrà usata un quintale) e con una settantina di chili di fichi. I volontari saranno impegnati anche nella vendita delle piote.

"Ogni anno in occasione della ricorrenza di santa Teresa, la compatrona della nostra parrocchia, prepariamo 400 piote per la parrocchia. Il clou lo raggiungiamo in occasione della Fiera agricola di san Martino, quando per ben tre giorni di fila saremo impegnati nell’impastare, cuocere e vendere le piote, sempre a fini solidali, col ricavato che verrà destinato ai progetti finanziati dall’Avsi".