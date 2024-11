Una crescita costante. Oro, argento e bronzo. Jissen Dojo sul podio

In terra bresciana, a Roncadelle, la Coppa Lombardia di karate ha vissuto la sua prima edizione nei giorni 9 e 10 novembre. Un evento organizzato con piglio vigoroso dal locale club, in alleanza col Comitato Regionale Lombardo, ha visto circa 800 combattenti calcare il tatami, tra cui i quattordici atleti del Jissen Dojo di Abbiategrasso, pronti a difendere l’onore della loro palestra.

Sabato è stato il turno degli Esordienti, i giovani di 12 e 13 anni, capitanati dai coach Matteo Cantatore e Ilaria Gorini. Splendida la prova di Francesco Pulliero, che conquista l’oro nei +75 kg, dimostrando ancora una volta una crescita costante e decisa. Onore anche a Tommaso Salò, che nei 55 kg afferra l’argento con tenacia, un traguardo a lungo inseguito e finalmente raggiunto. Resta un po’ amaro il verdetto per Davide Merlini (42 kg), Federico Colombo (58 kg) e Sara Arecco (52 kg), che restano lontani dal podio, accusando qualche passaggio a vuoto.

Domenica sono saliti sul tatami i Cadetti, Junior e Seniores, accompagnati dai coach Mattia Cavanna e Aurora Crivelli. Nei Cadetti, i Fastigari portano due ori pesanti: Viola, con una prova sicura nei 54 kg, e Valerio, altrettanto brillante nei +70 kg. Splende anche l’oro di Enea Musanti nei 61 kg della categoria Junior, dove si impone dopo un periodo di altalenanti successi.

Sul podio anche Matteo Arecco (68 kg), bronzo, e Alessandro Pulliero, argento nei 76 kg. Tra le Junior, Francesca Reina (59 kg) strappa un meritato bronzo, seppur tra qualche rimpianto per una medaglia che poteva esser di metallo più pregiato. Infine, nei Seniores, Angelo Baiocchi ritorna alle gare dopo un anno, portando a casa un argento nei 67 kg; Michele Napoli domina i 75 kg e si laurea campione, in piena forma, mentre Ismail Lebhor, anche lui nei 75 kg, non trova il ritmo e si allontana dal podio.

Il bilancio finale del Jissen Dojo di Abbiategrasso è stato assai generoso: 5 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Una prova di squadra notevole, in attesa degli Open di Lombardia, il 17 novembre a Gerenzano in provincia di Varese, dove dodici atleti abbiatensi sono pronti a scendere di nuovo in campo per rincorrere la gloria.

Christian Sormani