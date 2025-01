Una città amica delle due ruote. Ora punta ai fondi del Ministero

La città si mette a caccia di oltre 110mila euro di finanziamento per un progetto che ne vale in tutto circa 150mila e che ha come obiettivo, ancora una volta, aumentare il peso della mobilità in bicicletta attraverso nuovi interventi di comunicazione, opere strutturali ed eventi. Il progetto si chiama “(Bici)politana Legnano: 100 anni in sella nella città dell’industria, scuola e tempo libero” ed è stato predisposto per partecipare all’avviso pubblico Bici in Comune, lanciato due mesi fa su iniziativa del Ministero per lo Sport e i Giovani.

L’avviso è rivolto a tutti i Comuni Italiani e il cluster di Legnano, quello dei Comuni oltre 50mila abitanti, prevede fondi per 113mila euro. Sono stati i progetti già in essere in città - in primis la contestata Bicipolitana - a spingere l’amministrazione verso la partecipazione a un bando che potrà portare nuove risorse alla causa. La prima linea di attività prevede il completamento della segnaletica verticale e orizzontale dedicata ad alcune linee della Bicipolitana, la realizzazione di cartelli turistico-territoriali in corrispondenza di punti di interesse oltre all’implementazione del percorso tematico “Olona nei secoli” e della segnaletica dell’Olona Greenway. Inoltre è prevista la digitalizzazione dell’intero progetto della Bicipolitana, con la pubblicazione di mappe, percorsi e informazioni online, accessibili anche tramite app e qr code. Questa linea d’azione prevede anche l’acquisto di biciclette o e-bike in sharing e la possibile implementazione di un servizio di noleggio bici, con agevolazioni per aziende, scuole e alberghi.

Nella seconda linea di attività sono previsti il completamento delle infrastrutture per ciclisti lungo i percorsi ciclabili, come cicloposteggi, bike box, punti di ricarica per e-bike e stazioni di riparazione; l’installazione di un totem permanente contabici sulla ciclabile di corso Italia per monitorare i flussi ciclabili; il miglioramento del bike parking del centro storico e implementazione della dotazione della velostazione presso la stazione ferroviaria. Per la linea di attività legata agli eventi, infine, il progetto prevede la riedizione dell’evento Party in Bici al Castello di Legnano, una campagna di promozione sulla sicurezza stradale e manutenzione della bicicletta nelle scuole, una Olimpiade tra scuole, aziende e istituti sportivi per promuovere l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti quotidiani e, in ultimo, anche l’organizzazione di una ciclo-storica legata alle biciclette Legnano da collegare a una riedizione non competitiva della storica Coppa Bernocchi.