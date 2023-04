Un po’ di felicità e buon cibo Dono a 150 persone in difficoltà

Anche quest’anno sono riusciti a fare breccia nella generosità di tante persone che hanno raccolto il loro appello per garantire viveri e pranzo di Pasqua alle famiglie bisognose e ai clochard della stazione in piazza Volontari della libertà. Ieri, lunedì dell’Angelo – Pasquetta, i volontari del gruppo "Diamoci una mano" si sono ritrovati per fare il bilancio dell’iniziativa. "I nostri "cuori grandi", i nostri giovani – dicono Matteo Vago e Vito Russo, gli organizzatori - hanno dato il massimo, siamo così riusciti a portare felicità e buon cibo a più di 150 persone. Ci sono giorni in cui pensiamo che il mondo sia un posto brutto, dove molti pensano solo al proprio tornaconto, ma poi ci sono i ragazzi, cuori grandi che senza aver nessun obbligo impegnano il loro tempo, anche in un giorno di festa, cercando di rendere questo posto un mondo migliore e in ogni distribuzione danno il massimo: non possiamo che ringraziarli ogni volta per il lavoro grande che fanno". Ringraziamenti che Vago e Russo rivolgono all’oratorio San Luigi della parrocchia di San Giovanni e a don Matteo Resteghini, per la collaborazione e alle persone che hanno sostenuto l’iniziativa con le loro donazioni, fanno sapere "una pescheria di Inveruno ci ha donato 3 pentoloni di ottimo sugo, l’associazione "ragazzi della tavola" ci ha donato pane e pizza, poi cittadini singolarmente ci hanno portato alimenti e piatti pronti da donare a Pasqua, i Lions club ci hanno assicurato anche le uova di cioccolato per i bambini, ne avevamo davvero bisogno, tutto è andato per il meglio, la bella sorpresa per noi è aver avuto il sostegno di tanti cuori generosi così abbiamo potuto portare alle famiglie bisognose e ai senza fissa dimora viveri ma anche un sorriso e un po’ di gioia nel giorno di Pasqua, nessuno ai margini, davvero festa di tutti".

Rosella Formenti