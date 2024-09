Un nuovo alloggio per l’autonomia. In via Cuzzi ospiti tra i 18 e i 21 anni

Un nuovo “Appartamento per l’autonomia“ dedicato ai neomaggiorenni che affrontano il difficile passaggio verso l’indipendenza. Un progetto che assume un significato simbolico ancora più forte poiché si svolge in un immobile confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla comunità per un importante scopo sociale. L’inaugurazione si terrà mercoledì. L’appartamento di via Cuzzi potrà ospitare fino a tre ragazzi tra i 18 e i 21 anni che per vari motivi non possono più risiedere nelle comunità educative o nelle famiglie d’origine.

L’obiettivo è accompagnarli verso una piena autonomia, fornendo loro un ambiente sicuro dove imparare a gestire la vita quotidiana con l’aiuto di figure professionali che offrono supporto educativo e supervisione. I giovani già seguono un percorso educativo stabilito da un provvedimento di tutela giudiziaria o da un progetto dei Servizi sociali. Durante la loro permanenza nell’appartamento impareranno a gestire risorse economiche, organizzare il proprio tempo e acquisire abilità fondamentali per la vita indipendente in un contesto simile a quello familiare. Cristiano Castellazzi, presidente della Cooperativa sociale LaBanda, evidenzia l’importanza simbolica di questo progetto. L’appartamento confiscato è stato assegnato alla cooperativa tramite un bando del Comune come segnale di riscatto e impegno sociale. Marta Zambon, responsabile dell’Area Housing Temporaneo della cooperativa, annuncia che saranno proprio i ragazzi ospiti a scegliere il nome dell’appartamento, ispirandosi alle storie di giovani vittime innocenti della mafia, in collaborazione con Libera. Silvia Gallazzi, coordinatrice del Servizio, sottolinea l’approccio educativo personalizzato offerto dalla cooperativa per sviluppare l’autonomia personale, abitativa, sociale e lavorativa dei ragazzi.

Ch.S.