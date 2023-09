Un bonus di 200 euro per i bebé sanvittoresi

Un “bonus bebé“ per dare il benvenuto ai nuovi sanvittoresi. Sabato scorso, all’asilo nido comunale di via Roma, il Comune ha incontrato 27 famiglie i cui figli sono nati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2023: per ciascuna di loro, un contributo economico di 200 euro. "Vogliamo sostenere la natalità attraverso politiche di incentivazione, volte a premiare la genitorialità attraverso l’istituzione di un bonus bebé – afferma la sindaca Daniela Rossi –. Anche il Comune di Bernate ha attivato il contributo. Ma siamo gli unici, nella nostra zona, ad aver voluto mettere a disposizione di tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2022 in poi, mettendo a bilancio una cifra di oltre diecimila euro".

Il contributo è destinato a ogni bambino residente a San Vittore, anche ai bambini adottati. L’iniziativa sarebbe dovuta partire molto prima ma, come per molte situazioni, ha avuto un rallentamento a causa del Covid ed è iniziata con i bimbi nati dal 1° gennaio 2022. Lo scorso anno il bonus bebè è stato assegnato a 57 famiglie.