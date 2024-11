Tutto pronto per “Abbiategusto“. Piatti tipici in piazza e nei locali

Fervono gli ultimi preparativi per “Abbiategusto“, la kermesse enogastronomica più importante di tutto l’Est-Ticino, che andrà in scena nei capannoni della fiera in via Ticino da venerdì a domenica, ma non solo. Visto che nello stesso fine settimana Confcommercio riproporrà la rassegna “Fuori Abbiategusto“, protagonisti i ristoratori dell’Abbiatense e i pubblici esercizi cittadini che per l’occasione hanno creato menu speciali, abbinamenti inediti che valorizzino territorialità e stagionalità, aperitivi, brunch autunnali, degustazioni, merende e momenti golosi.

"La qualità e il gusto restano gli obiettivi anche per questa edizione numero 25 della rassegna enogastronomica più importante del territorio", commenta l’assessore Valter Bertani. Il momento inaugurale sarà alle 18 di venerdì al Quartiere Fiera con l’apertura degli stand, che nei giorni successivi saranno in funzione dalle 10 alle 20. Mentre in contemporanea piazza Marconi diventa la “Piazza del gusto“ con altri stand e punti di degustazione.

In Fiera la cucina sarà gestita dal Gruppo Alpini e dai cuochi del gruppo La Cappelletta: in menu i piatti tipici stagionali di questo territorio. Un’altra location di “Abbiategusto“ saranno i sotterranei del Castello Visconteo dove andrà in scena, sabato e domenica, “Cultura è gusto, gusto è cultura“, evento curato da Confcommercio.

"Ci saranno laboratori esperienziali dedicati al gusto, masterclass, degustazioni guidate e incontri con le eccellenze locali per veicolare concetti come consumo consapevole, identità territoriale, attenzione alle materie prime e ricerca costante della qualità", affermano i promotori. In questo luogo il collettivo “Uno sguardo sul mondo“ proporrà una selezione di scatti dedicati al food e al territorio, mentre Teatro Monolite animerà momenti che coniugheranno gusto e teatralità.

All’esterno del Castello ci saranno gli agricoltori locali con i loro prodotti a chilometro zero e domenica anche i laboratori per i bambini con la possibilità, per i più piccoli, di girare a bordo dei trattori. A concludere “Abbiategusto“ sarà la tradizionale Cena di Gala, che quest’anno si terrà al ristorante La Commenda di Morimondo. Al lavoro saranno gli chef Paolo Maranti, Gentjan Perndreca, Mauro Gini con tutto il loro staff. I pasticceri abbiatensi Giacomo e Andrea Besuschio proporranno il dessert “Passione cioccolato“, frutto della continua ricerca nell’utilizzo di questo ingrediente.

Giovanni Chiodini