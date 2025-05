Campionati studenteschi. Pioggia di medaglie per gli atleti delle medie

Corrono e saltano sulla pista di casa per poi aggiudicarsi il titolo provinciale ai Campionati studenteschi. Protagonisti di questo importante risultato sono stati gli studenti delle scuole medie dell’istituto comprensivo Ada Negri, con le scuole di Magnago e Vanzaghello. La squadra maschile, allenata da Ivan Ferraresi, insegnante di educazione fisica già indicato quale prossimo presidente dell’Atletica Bienate Magnago, coadiuvato da Roberta Colombo e Matteo Gerenzani, era composta da sette ragazzi che si sono misurati nelle diverse specialità concludendo le loro prove nelle primissime posizioni.

Thomas Mingotti ha vinto la corsa negli 80 metri piani e anche la staffetta 4x100; Ettore D’Errico è arrivato secondo negli 80 ostacoli; al secondo posto si è piazzato anche Enrico Sartori nel salto in alto. Terzo nel getto del peso è stato Luca Gattavari. Giù dal podio Davide Carniel, quarto nel salto in lungo; Ludovico Gorla, ottavo nel lancio del vortex; Francesco Perriccone, dodicesimo nella corsa sulla lunga distanza (mille metri).

Hanno gareggiato anche le ragazze. Martina Nervi si è piazzata terza nel vortex, Nicole Rangone, quinta nella velocità, Emma Pizzoli ed Emma De Robertis. Grazie a queste prestazioni i magnaghesi hanno conquistato il diritto a scendere nuovamente in pista per le finali regionali, sperando si strappare il biglietto per le finali nazionali della prossima settimana a Roma. In gara ventiquattro istituti da tutto lo Stivale, i due migliori di ogni Provincia.

Sia la finale provinciale sia quella regionale sono state organizzate dalla società Bienate Magnago Atletica in collaborazione con il Comitato regionale della Fidal. Lunedì a Pavia si sono disputati i giochi regionali per la categoria Allievi (studenti che frequentano le scuole superiori). Vera Quintana dal Cavalleri di Parabiago ha vinto nella prova del getto del peso. Un posto sul podio l’ha conquistato nella stessa prova anche Michela Ruggeri, che frequenta l’istituto Torno di Castano Primo.

Giovanni Chiodini