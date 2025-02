Tutti pazzi per Parabellum. La battaglia del 1339 ora diventa un fumetto

La battaglia diventa una graphic novel: in arrivo “Parabellum”. Alle soglie del 686° anniversario, la storica Battaglia di Parabiago prende nuova vita tra le pagine di una graphic novel. È in stampa Parabellum – La battaglia di Parabiago, edito da Ferrogallico, con un primo tiraggio di 2.000 copie, pronto a raggiungere i lettori nelle prossime settimane. Il progetto, frutto di tre anni di lavoro, nasce dalla penna di Francesco Granito e prende forma grazie alle illustrazioni di Giuseppe Botte.

L’opera gode del patrocinio di tutti i Comuni legati alla battaglia: Parabiago, Aquileia, Casale Monferrato, Ferrara, Saluzzo e Volpiano. Più di un semplice fumetto, Parabellum è un viaggio nella storia, arricchito da approfondimenti sulla numismatica medievale milanese e sullo stemma dei Visconti, sotto la supervisione dell’associazione culturale Parabiago Medievalis. "L’idea era nel cassetto da tempo – racconta Daniel Marazzini, presidente dell’associazione –. Da tre anni lavoriamo per valorizzare la storia di Parabiago, con rievocazioni, cerimonie commemorative e ora questa graphic novel, pensata per rendere la cultura accessibile a tutti".

Un’opera che vuole lasciare un segno, come sottolinea Giuliano Polito, membro dell’associazione e consigliere comunale: "Per la prima volta, un fumetto racconta la nostra storia locale. La battaglia di Parabiago è un passaggio cruciale della nostra identità e abbiamo scelto questo formato per raggiungere il pubblico più vasto possibile". L’ispirazione arriva dal romanzo storico Milletrecentotrentanove – Il nemico alle porte di Francesco Granito, che, citando Marcel Proust, si augura che l’opera possa germogliare nell’animo dei lettori. Trasformare un romanzo storico in una graphic novel è stata una sfida, ma il risultato vuole essere un ponte tra passato e presente, capace di far rivivere una pagina di storia dimenticata.

L’impegno per la divulgazione non si ferma qui: Parabellum sarà distribuito a livello nazionale e, come anticipa l’editore, potrebbero nascere nuove collaborazioni per progetti futuri.