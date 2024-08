Tutti in classe sullo scuolabus. Affidato il servizio per 5 anni: "Tariffe ridotte per le famiglie"

All’inizio dell’anno scolastico sarà avviato regolarmente anche il servizio dello scuolabus. Ha difatti avuto esito positivo il bando di gara per l’assegnazione dello stesso per i prossimi cinque anni, a fronte di un investimento di 837mila euro a base d’asta. La messa in liquidazione, nel 2022, della società Ats a partecipazione pubblica, che garantiva i servizi di scuolabus nei comuni consorziati, aveva creato notevoli problemi agli amministratori bareggesi. In quell’anno il servizio venne attivato solo da metà novembre, con costi elevati anche per le famiglie, creando comunque disagi alle stesse, soprattutto per quelle residenti distanti dal centro. Lo scorso mese di luglio ci fu un altro appalto annuale che, in prima istanza, non venne assegnato in quanto l’operatore che si era candidato era risultato non idoneo ma entro la fine di agosto il comune riuscì ad appaltare il servizio. L’appalto per l’anno scolastico passato venne conferito alla ditta Dibiasibus ed il servizio è stato utilizzato da 62 utenti. La stessa Dibiasibus è risultata vincitrice anche dell’appalto per il nuovo anno scolastico. Un appalto che ha comunque una durata quinquennale e che mette al riparo il Comune dal pericolo di non riuscire a garantire il servizio. "Come testimoniato anche dalla importante cifra che mettiamo a disposizione a fronte di una copertura con le rette molto bassa, la volontà politica di mantenere questo servizio non è mai venuta meno – commenta l’assessore all’Istruzione Franco Capuano -. L’altra buona notizia è che, con il bilancio 2025, a partire da gennaio andremo a intervenire per diminuire le tariffe e andare così incontro a tante famiglie che sono in difficoltà a pagare la retta".

"Riteniamo il trasporto scolastico un servizio essenziale posto a garanzia del diritto allo studio – aggiunge il sindaco Linda Colombo -. Diverse famiglie di Bareggio e San Martino, soprattutto quelle che vivono in periferia, non hanno alternative per accompagnare i figli a scuola. Da qui il nostro impegno per confermarlo fino alla fine del nostro mandato amministrativo. Siamo molto soddisfatti anche del fatto che a vincere sia stata la Dibiasibus, che conosce già il territorio".