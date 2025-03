Tutti i misteri e il fascino dell’Universo. Una serata con l’astrofisico Ghisellini

L’associazione Antares, presieduta da Franco Rama, organizza domani alle 21 al Palazzo Leone da Perego (via Gilardelli 10) la conferenza di astronomia “Il Multiverso: uno-cento-mille Universi?”. Relatore Gabriele Ghisellini, astrofisico. "Quanto è grande il nostro Universo? - si domanda il presidente Rama -. È l’unico o ne esistono altri? Queste idee non sono più fantascienza. La ricerca moderna sta considerando la possibile esistenza di una moltitudine grandissima di universi: alcuni simili al nostro, altri diversissimi. Se fosse vero, potrebbero esistere molte copie di noi stessi, sia nello spazio che nel tempo. In qualcuno di essi la vita potrebbe esistere, mentre altri universi sarebbero sterili. Le leggi della fisica potrebbero variare da un universo all’altro". S.V.