Tutte in platea al Teatro di via Dante. Si ride con l’ironia di Claudia Penoni

Uno spettacolo ironico e profondo dedicato all’universo femminile. La rassegna teatrale 2024-2025 del Teatro di via Dante a Castellanza prosegue con "Donne della mia vita", il quarto appuntamento in programma, che andrà in scena l’8 marzo alle 21 in occasione della Festa della donna. Protagonista sarà Claudia Penoni, attrice comica di grande esperienza, diretta da Daniele Sala. Lo spettacolo affronta con ironia e introspezione il complesso intreccio delle relazioni tra donne, esplorando il loro impatto nella vita quotidiana. La protagonista, Caterina, ripercorre gli incontri con amiche, colleghe, parenti e conoscenti che hanno segnato la sua esistenza. Un racconto che alterna leggerezza e profondità, costruendo un piccolo trattato umoristico da camera in cui la Penoni, con il suo sguardo acuto e brillante, analizza le sfide della donna del XXI secolo. Il finale, inaspettato, ribalterà i ruoli tradizionali tra i generi, offrendo una prospettiva originale e stimolante. Claudia Penoni, celebre per i personaggi di Cripztak e della Signora Varagnolo a Zelig, ha una carriera artistica poliedrica che spazia tra teatro, televisione e cinema. . Ch. So.