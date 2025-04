Turbigo, Gianpaolo Filippini scomparso da due settimane: riprendono le ricerche

Turbigo (Milano), 1 aprile 2025 – Riprendono questa mattina alle 10 a Turbigo le ricerche di Gianpaolo Filippini, l'uomo di 57 anni scomparso lo scorso 17 marzo da Abbiategrasso e del quale non si hanno più tracce. Sul posto ci sono oggi i carabinieri della compagnia di Legnano con i sommozzatori dei vigili del fuoco, che inizieranno nuove ricerche nelle acque del Naviglio.

Luca Filippini prima della scomparsa viveva con il fratello gemello Gianluca e a rendere nota la scomparsa erano stati anche i colleghi di lavoro della Siderinox di Caselle Morimondo, che avevano pubblicato un appello sui social: "Stiamo cercando il nostro collega di lavoro Gianpaolo Filippini – diceva il messaggio postato a metà marzo -, non abbiamo sue notizie da ieri mattina. Abbiamo già denunciato la scomparsa ai carabinieri, se lo vedete non esitate a scrivere".

Filippini era stato visto l’ultima volta ad Abbiategrasso il 18 marzo dopo che, contattato il 17 marzo il titolare dell’azienda dove lavorava, aveva spiegato che non sarebbe andato a lavorare in quella giornata: anche il giorno seguente, però, non si era poi presentato in azienda e neppure dal notaio dove aveva un appuntamento con il fratello gemello. L’ultimo avvistamento dell’uomo, da parte di un ex collega, era avvenuto nel pomeriggio del 18 marzo nella zona di Turbigo.

La scomparsa era stata denunciata dal fratello gemello Gianluca che in quella stessa giornata si era recato alla caserma dei Carabinieri di Abbiategrasso per depositare l’atto di denuncia. A Turbigo sono stati successivamente ritrovati la sua bicicletta, il cappellino e li occhiali proprio nella zona del canale ora al centro delle ricerche.