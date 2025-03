Turbigo, inaugurato il Centro Sportivo Naviglio: “Orgoglio e soddisfazione, un impegno mantenuto”

Turbigo (Milano), 31 marzo 2025 - Una giornata di festa per la comunità turbighese e per lo sport di tutto l’ovest milanese, con ospiti d’eccezione e grande partecipazione della cittadinanza È stato ufficialmente inaugurato il nuovo Centro Sportivo “Naviglio”, un’opera attesa da tempo e finalmente consegnata alla cittadinanza con una cerimonia ricca di emozione, interventi istituzionali, attività sportive e momenti di festa che hanno coinvolto tutta la comunità.

Domenica, in un’arena gremita, il sindaco Fabrizio Allevi ha aperto l’evento con un sentito discorso dopo il tradizionale taglio del nastro, accompagnato dall’inno nazionale eseguito dalla banda “La Cittadina”. Presenti numerose autorità politiche e sportive, tra cui il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, l’Europarlamentare Mario Mantovani, gli onorevoli Fabrizio Cecchetti, Lucrezia Mantovani e Umberto Maerna, il Consigliere Regionale (nonché ex primo cittadino di Turbigo) Christian Garavaglia e, come ospiti d’onore, i campioni dello sport Giuseppe Bergomi, Sébastien Frey e Riccardo Maino, che si è anche esibito per il pubblico.

Soddisfatto il sindaco Fabrizio Allevi: “Il "Naviglio" è il simbolo di un impegno mantenuto. Oggi è un giorno di grande orgoglio per la nostra comunità. Con l’inaugurazione del Centro Sportivo consegniamo a Turbigo una struttura moderna, funzionale e aperta a tutti, dove lo sport sarà motore di aggregazione, crescita e benessere”.

Il primo cittadino ha ringraziato le autorità presenti e ha voluto sottolineare il ruolo fondamentale di tutti coloro che hanno contribuito al progetto: "Nessun traguardo si raggiunge da soli. Questo centro è il risultato del lavoro congiunto di amministratori, tecnici, sponsor, e soprattutto della fiducia dei cittadini. È il frutto di una visione chiara e di un impegno che parte da lontano. Oggi celebriamo non solo l’inaugurazione di una struttura, ma il successo di una comunità che guarda avanti”.

Allevi ha poi sottolineato le difficoltà affrontate nel percorso di realizzazione dell’opera, ricordando come la crisi economica e le critiche ricevute non abbiano fermato il progetto: “Abbiamo creduto fino in fondo nel Naviglio, promesso nel nostro programma elettorale e ora realtà concreta. Questo centro sportivo è vostro: usatelo, vivetelo, fatelo diventare il cuore pulsante del nostro paese”.

Poi, il Ministro Daniela Santanchè ha sottolineato: ”Oggi è un giorno di grande gioia per la comunità di Turbigo. Il nuovo centro sportivo è un investimento nelle infrastrutture e nei nostri giovani. È un luogo di sport, ma anche di educazione ai valori, socializzazione e inclusione. Inoltre, può diventare un punto di attrazione per il turismo sportivo, contribuendo a valorizzare il territorio e a creare nuove opportunità economiche. Complimenti a chi ha reso possibile tutto questo”.

È intervenuto anche Mario Mantovani, Europarlamentare: “Quella che vediamo oggi è solo l’ultima parte di un lavoro partito prima dall’amministrazione di Christian Garavaglia e poi proseguita con Fabrizio Allevi – ha commentato – le loro amministrazioni hanno avuto lungimiranza di pensare ai giovani, ai bisogno dei loro cittadini, all’importanza dello sport e di luoghi che sappiano fare comunità”.

Infine, Christian Garavaglia, Consigliere di Regione Lombardia ed ex Sindaco di Turbigo: “Abbiamo lavorato anni per rispondere a un’esigenza che era sentita da decenni. Vederla oggi realizzata in questa forma e con questa qualità è una soddisfazione enorme. È il coronamento di un impegno politico e personale che poche amministrazioni possono vantare”.

E l'Onorevole Fabrizio Cecchetti ha concluso: “Questo centro rappresenta un’alternativa sana e concreta per i nostri giovani. In un tempo in cui si parla tanto di disagio giovanile e mancanza di spazi, questa è la risposta di una politica che ascolta e agisce. Complimenti a questa amministrazione e a quella precedente: è così che si fa buona politica, quella che parte dai bisogni reali delle persone”.