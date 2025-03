Centro sportivo Naviglio: "È stato un lungo percorso. Ma ora il sogno è realtà"

"Per usare una storica citazione, il dado è tratto". Così il sindaco di Turbigo Fabrizio Allevi, spiega l’apertura del nuovo Centro sportivo Naviglio. "Ora sarà la volta delle società sportive ritrovarsi in questo centro nuovo di zecca per gli allenamenti e poi via via arriveranno anche tutti gli altri. Ma c’è un ulteriore momento da segnare bene sul calendario: a fine marzo ci sarà l’inaugurazione ufficiale, con una serie di momenti e attività pensate proprio per tutti. Una palestra polifunzionale, un campo da calcetto, uno da beach volley e uno da tennis, più altri tre per il padel e poi la piscina, una palestrina e aree bar e ristoro e un ampio spazio attorno, insomma, per una struttura che è a disposizione per ogni disciplina sportiva - continua il sindaco di Turbigo Fabrizio Allevi -. Se penso a questi anni, al percorso fatto fino ad oggi, tra tanto impegno, lavoro e anche difficoltà, non nego che c’è una certa emozione nel vedere il Centro sportivo pronto a partire". Un progetto, questo, atteso anni. L’Amministrazione comunale di Turbigo aveva dato il via libera alla realizzazione di un moderno centro sportivo polifunzionale ormai con la passata amministrazione Garavaglia. L’idea di un nuovo impianto sportivo a Turbigo affonda le radici in una necessità concreta: da tempo il territorio lamentava la mancanza di strutture moderne e funzionali. Il centro è stato realizzato con la formula del Partenariato pubblico privato (Ppp), coinvolgendo diversi attori del settore, tra cui Consorzio Ercole, Iccrea Bancaimpresa e Sport+, che hanno collaborato per definire il progetto.

Christian Sormani