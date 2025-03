Scoperto un giro di truffe sulle assicurazioni. Caccia ai finti broker che hanno ingannato molti automobilisti

Abbiategrasso (Milano) – Malviventi che si spacciavano per broker assicurativi, utilizzando illecitamente loghi di note compagnie telematiche e che in questo modo hanno “ingannato” numerosi utenti. Nei giorni scorsi, la Polizia Locale di Abbiategrasso ha portato a termine un’operazione che ha permesso di smascherare un sofisticato sistema di truffe assicurative, un risultato ottenuto grazie all’adozione di un avanzato sistema di segnali di allerta che ha permesso agli agenti di rilevare veicoli con copertura assicurativa irregolare o la mancata revisione del mezzo.

Grazie a questo apparecchio, che invia un segnale su un tablet in dotazione alle auto di pattuglia, infatti, gli agenti di polizia locale hanno potuto fermare e identificare numerosi veicoli sospetti. Durante i controlli i conducenti fermati hanno prodotto certificati assicurativi che, a un primo sguardo, sembravano regolari ma che a un’analisi più attenta hanno rivelato sottili anomalie, sufficiente per scoprire che i conducenti erano a loro volta vittime di truffe.

Le indagini hanno rivelato che le assicurazioni erano state rilasciate da individui che si spacciavano per broker assicurativi, utilizzando loghi di note compagnie telematiche. Incassato il denaro attraverso ricariche su carte prepagate, questi individui risultavano però irreperibili e così la Polizia Locale ha segnalato il caso alla Procura della Repubblica di Pavia che sta procedendo per il reato di truffa, al momento contro ignoti, per risalire e accertare l’identità dei malfattori.

Nel frattempo la Polizia Locale, coordinata dalla comandante Maria Malini, ha intensificato i controlli sul territorio utilizzando il sistema di lettura targhe. “Questo strumento ha permesso di individuare e sanzionare oltre cinquanta veicoli con revisione scaduta e dieci che non rispettavano gli obblighi assicurativi – ha commentato l’assessore alla Sicurezza Chiara Bonomi – un modo in più per contribuire a garantire una maggiore sicurezza stradale”.