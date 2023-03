L’assicurazione comprata on-line si rivela una truffa

È stata sorpresa dalle telecamere mentre superava in auto il ponte sul Naviglio Grande a Robecco senza assicurazione. È accaduto l’altro giorno ad una donna che viaggiava nella convinzione di essere perfettamente in regola. Purtroppo per lei non era così. Era l’ennesima vittima delle truffe relative alle assicurazioni on line. La signora, ignara di tutto, aveva stipulato una copertura assicurativa sfruttando l’occasione di una compagnia che aveva trovato navigando su internet. Tutto faceva pensare ad un risparmio notevole e, considerati i tempi, alcune centinaia di euro in meno per l’assicurazione auto non erano male.

Purtroppo la donna si è dovuta arrendere di fronte alla realtà. Ha chiamato la compagnia con la quale aveva stipulato il contratto on line, ma dall’altra parte nessuno le ha risposto. Non le è rimasto altro da fare che accettare il verbale della Polizia locale. Non è certo la prima volta che accade. Le Polizie locali del territorio mettono in guardia contro le truffe delle compagnia assicurative on line. In caso di incidente stradale con danni rilevanti, se non si possiede la copertura, il rischio di un esborso notevole è evidente.

Graziano Masperi