Truffa dello specchietto. Sventata e poi filmata

La giornalista saronnese Barbara Premoli, direttrice di Motorinolimits, è stata presa di mira con la truffa dello specchietto, ma non soloha messo in fuga i malintenzionati che l’hanno presa di mira ma ha anche registrato e condiviso un video dove racconta l’accaduto "per mettere in guardia tutti e perché nessuno cada vittima di queste persone". E’ successo lunedì mattina, alle 10,30, in largo Croce a Origgio. La saronnese a bordo della sua Kia Picanto stava percorrendo la stretta arteria quando ha sentito qualcosa colpire l’auto. L’Audi che era davanti a lei l’ha affiancata: "Ma cosa hai fatto? Stai attenta! Per evitare te ho rotto il cerchione contro il marciapiede". L’ha apostrofata il conducente della vettura. Il conducente l’ha invitata ad andare in un vicino parcheggio per "sistemare le cose in fretta". L’uomo ha continuato a inveire contro la donna accusandola anche di avergli rotto lo specchietto e di avergli strisciato la vettura. Sempre più pressata dall’uomo la saronnese ha preso il telefonino dicendosi pronta a chiamare il 112 e ha scatenato una reazione dell’uomo con insulti e parolacce. Alla fine è salito in auto e si è allontanato. Sotto choc la saronnese nel pomeriggio ha registrato un video condiviso su Youtube: "voglio che tutti stiano attenti". S.G.