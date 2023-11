Trovato cadavere. È il turista sparito in estate

Antonio Altobelli (nella foto), 79 anni, di San Genesio ed Uniti, era scomparso il 25 giugno durante una gita sul lago Maggiore con un gruppo di concittadini. Le telecamere di Laveno Mombello, nel Varesotto, lo avevano ripreso per l’ultima volta mentre imboccava la strada in direzione della stazione della funivia. Aveva detto agli amici che sarebbe andato a prendere un gelato, ma che sarebbe tornato per pranzo. Poi nessuno lo aveva più visto. Sparito nel nulla.

Le ricerche allora avevano dato esito negativo. Non così ieri, con il ritrovamento choc ai margini dell’abitato di Laveno: in via Labiena è emerso da un cantiere il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione. L’allarme è stato lanciato proprio dagli operai nel tardo pomeriggio. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Luino ma anche i militari del Reparto operativo del Comando provinciale di Varese nonché il medico legale. Sono stati subito avviati gli accertamenti per cercare di identificare il corpo, cercando documenti o un cellulare nel borsello che l’uomo portava con sé.

Il vaglio delle denunce di scomparsa degli utlimi mesi – in particolare di persone scomparse in estate, per via degli abiti leggeri ritrovati – hanno portato al nome di Antonio. A giugno le forze dell’ordine avevano diramato questo identikit del disperso: "Capelli bianchi e occhiali, al momento della scomparsa indossava una maglia scura a maniche corte e jeans con una borsa a tracolla". Ieri non ci sono stati dubbi, Antonio Altobelli è stato – purtroppo – ritrovato.

Rosella Formenti