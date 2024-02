Troppo degrado. Si installano altre telecamere

In arrivo a Oggiona Santo Stefano nuovi sistemi di videosorveglianza che rafforzeranno la presenza di telecamere sul territorio comunale. I nuovi impianti riguarderanno via Marconi e via del Vallone. Nei giorni scorsi la giunta guidata dal sindaco Franco Ghiringhelli ha approvato lo schema di patto per la sicurezza con la Prefettura di Varese. Oggi in paese le telecamere sono presenti in diverse zone come di fronte al municipio, piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Bonacalza, piazza Italia, nell’area del cimitero, all’incrocio tra via per Carnago e via Milano, tuttavia vene sono altre in situazioni di degrado che vanno contrastate. Non solo, si legge nel documento approvato dalla giunta, che proprio alcune aree "a causa del manifestarsi di varie forme di illegalità necessitano di una maggiore sorveglianza da remoto al fine di individuare i responsabili degli illeciti compiuti". Da qui, la decisione di approvare lo schema di patto per la sicurezza urbana "per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria e per la promozione del rispetto del decoro urbano".

Sempre nel Gallaratese anche a Casorate Sempione l’amministrazione comunale intende rafforzare la sorveglianza con nuove telecamere per controllare i punti più sensibili come piazza Mercato contrastando i vandalismi e migliorare la dotazione tecnologica degli agenti. L’intervento è indicato nel progetto intercomunale Sicurezza 2024 della Polizia locale di Casorate Sempione e Arsago Seprio predisposto per accedere al bando indetto da Regione Lombardia per ottenere un cofinanziamento su una spesa complessiva di 32.622 euro. Obiettivo garantire più sicurezza e la tecnologia dà un prezioso contributo.R.F.