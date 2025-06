Rugby Parabiago, fianale amaro. Sfuma il sogno della Serie A Elite: "Ma siamo orgogliosi di voi"

"Due colori, una squadra. Ci avete reso orgogliosi di voi, dal primo all’ultimo minuto di questa storica stagione. Ripartiamo da qui, sempre al vostro fianco". Queste le parole della società dopo la delusione della mancata promozione nella serie A elite per il Rugby Parabiago, arrivato ad un soffio dal sogno. È il Biella Rugby a festeggiare la storica promozione in Serie A Elite al termine di una finale intensa e combattuta, vinta per 19-17 contro Parabiago sul campo neutro dello Stadio Beltrametti di Piacenza. La partita si apre con una partenza decisa del Biella, che impone subito un ritmo alto. La formazione guidata da coach Demis Banfi prende in mano le redini del gioco e costruisce due azioni efficaci che portano al doppio vantaggio: al 13’ è Sala a finalizzare una maul avanzante nei pressi della linea di meta, mentre al 16’ è Paz a sfruttare un varco nella difesa avversaria per segnare la seconda meta. In entrambe le occasioni Silva Soria è preciso dalla piazzola e il punteggio si porta sul 14-0 in favore dei lombardi. Il Biella, però, non resta a guardare e al 21’ accorcia le distanze con Price, che va in meta al termine di una serie di "pick and go" nei pressi dei pali. Nella ripresa i ritmi si abbassano leggermente, ma Parabiago sembra poter gestire la situazione e al 47’ trova altri tre punti grazie a un calcio di punizione realizzato da Silva Soria, che porta il punteggio sul 17-7.

La pressione dei piemontesi aumenta con il passare dei minuti, mentre Parabiago fatica a contenere le offensive avversarie. Al 77’, a tre minuti dalla fine, arriva il momento decisivo: Prince calibra un perfetto calcio-passaggio che pesca Nastaro, abile a raccogliere l’ovale e a depositarlo oltre la linea di meta. È la marcatura del sorpasso e della vittoria. Il punteggio finale si fissa sul 19-17 per il Biella Rugby, che conquista così la promozione nella massima categoria nazionale. Ch.So.