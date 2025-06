Torna il grande cinema sotto le stelle. In cartellone anche i film di animazione

Con l’arrivo dell’estate, il Comune di Nerviano si prepara a una stagione ricca di eventi. Tra le iniziative più attese torna il "Cinemambulante", la rassegna di proiezioni itineranti che porterà il grande cinema nelle frazioni del Comune. Sotto il cielo stellato, sarà possibile assistere a film di grande impatto emotivo e sociale come "C’è ancora domani", "Nata per te" e "Un mondo a parte", pellicole scelte per emozionare e stimolare la riflessione. Non mancheranno inoltre proiezioni di film d’animazione dedicate ai più piccoli, in perfetta sintonia con le letture animate organizzate sul territorio: un’occasione per unire il piacere della narrazione alla magia dell’immaginazione, offrendo momenti speciali pensati per l’infanzia. La rassegna partirà il 20 giugno alle 21.