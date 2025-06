Tentano di rubare profumi e cosmetici: colpo sventato al supermercato

Colpo sventato all’Ipertosano di Nerviano, dove due donne sono entrate in azione nel pomeriggio di domenica cercando di sottrarre profumi e cosmetici per un valore di circa 250 euro. L’intervento tempestivo della polizia locale di Nerviano-Pogliano e della vigilanza interna ha permesso di fermare una delle due taccheggiatrici, mentre la complice è riuscita a dileguarsi.

La segnalazione è partita da una guardia giurata in servizio presso il centro commerciale lungo il Sempione, che ha notato i movimenti sospetti delle due donne tra gli scaffali. L’addetto alla sicurezza ha seguito le ladre a distanza, poi ha allertato le forze dell’ordine, consentendo un intervento immediato. All’arrivo della pattuglia, una delle due donne è stata bloccata ancora all’interno della struttura, con una borsa piena di merce rubata. La complice, invece, è riuscita a scappare facendo perdere le proprie tracce. La donna fermata non aveva con sé documenti, ma è stata comunque identificata e denunciata a piede libero per furto. I prodotti sottratti sono stati recuperati e restituiti al punto vendita. Decisivo il ruolo della vigilanza interna, che ha permesso di evitare il furto e di assicurare almeno una delle responsabili alla giustizia. Le indagini sono ora in corso per risalire all’identità della seconda ladra fuggita.

Ch.S.