Troppi micini al rifugio: "Sterilizzate i gatti"

È sempre emergenza gattini alla Protezione animali di Legnano (Pal). L’appello a non portare più mici (in estate ne erano arrivati oltre 130) è caduto nel vuoto. "Ci portano anche gattini di poche settimane, dopo averli separati dalla mamma – spiega la responsabile della struttura di via Don Milani 24, Nelly Legnani –: sei in un solo giorno. Assolutamente non va fatto: la gatta, non potendo allattare, va incontro a una mastite sicura. E i piccoli, se manipolati da estranei, perdono il loro odore e la mamma poi non li riconosce più".

Legnani lancia un nuovo appello: "Gestite per un po’ di mesi mamma e cuccioli insieme, non separateli, potete condurre a morte i piccoli. Invitiamo caldamente a sterilizzare i gatti: non è un atto barbarico, ma al contrario protegge la loro salute".

Per conoscere più da vicino la realtà del canile e del gattile, Pal invita a partecipare oggi alla castagnata d’autunno in sede. Dalle 10, castagne e vin brulé, pesca di beneficenza, bancopal con i gadget dell’associazione e mercatino vintage di vestiti e oggettistica. Il ricavato consentirà di far passare l’inverno al caldo, a mici e cani. S.V.