Tremila firme al giorno perché venga onorato l’ambasciatore Attanasio

Sono già più di 63mila le firme raccolte online su Change.org per chiedere l’intitolazione di Malpensa a Luca Attanasio (nella foto) anziché a Silvio Berlusconi. La petizione è stata lanciata il 6 luglio, qualche giorno prima che la notizia dell’intitolazione dello scalo a Berlusconi diventasse ufficiale. La petizione prosegue al ritmo di oltre 3mila adesioni al giorno, molte anche da Saronno dove l’ambasciatore italiano ucciso in Congo era nato.

"Dovremmo onorare il sacrificio dell’ambasciatore Attanasio ricordando il suo nome in modo appropriato, intitolandogli Malpensa. Al contrario dedicare l’aeroporto a Berlusconi è una decisione divisiva", si legge nella presentazione della raccolta firme sulla piattaforma Change.org. Tra i sottoscrittori, l’avvocato Clorinda Delli Paoli ricorda che "la memoria dev’essere riservata a testimonianze che rappresentino valori universali". E l’attivista contro la violenza di genere Isabella Mancina aggiunge: "Attanasio si è impegnato per la convivenza pacifica tra i popoli, senza far rumore. Sono queste le testimonianze degne di un riconoscimento civile".

Ga.Bass.