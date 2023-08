Travolto da un treno a Legnano, la vittima è un giovane peruviano

Legnano, 18 agosto 2023 – Era un ventiseienne peruviano l'uomo travolto l'altra sera da un treno proveniente da Milano e diretto a Legnano.

Tragico incidente

Il giovane, che è stato identificato nelle scorse ore, risiedeva a Legnano e la tragedia, secondo la ricostruzione degli agenti della Polfer, sarebbe da ricondurre a un incidente: Il 26enne camminava lungo i binari e, in prossimità di una curva, non si è accorto del convoglio che stava arrivando. Il treno l'ha investito e ucciso sul colpo.

La dinamica

L’incidente è avvenuto all’altezza di via Plinio verso le 23 di mercoledì 16 agosto, a circa tre chilometri dalla stazione di Legnano: il convoglio, un treno regionale, diretto a Milano Centrale ha investito e ucciso un uomo che camminava sui binari. In quel tratto il treno esce da una curva e per il macchinista, quando ha visto l’uomo, è stato impossibile frenare in tempo.

Disperazione a Chiari

Non è stato un incidente ma molto probabilmente un gesto disperato quello accaduto nel Bresciano questa mattina dove il cadavere di una donna di 55 anni è stato trovato questa mattina vicino alla stazione di Chiari, accanto ai binari. La circolazione dei treni sulla linea Milano-Brescia è stata rallentata con l'utilizzo di un unico binario fra Rovato e Romano per permettere tutti gli accertamenti delle forze dell'ordine per alcune ore ed è tornata regolare intorno alle 10. Tredici treni regionali hanno avuto ritardi fino ad un'ora, due sono stati cancellati e quattro hanno avuto il percorso limitato.