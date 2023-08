Legnano, cammina sui binari di notte: travolto e ucciso dal treno in corsa

Legnano (Milano) – Un uomo di 30 anni è morto nella notte tra ieri e oggi, giovedì 17 agosto, a Legnano, investito da un treno diretto a Milano. Gli agenti del Commissariato di Legnano e della Polfer stanno indagando per capire se si sia trattato di un incidente o, invece, di un suicidio.

L’incidente è avvenuto all’altezza di via Plinio verso le 23: il convoglio, un treno regionale, diretto a Milano Centrale ha investito e ucciso un uomo che camminava sui binari. In quel tratto il treno esce da una curva e per il macchinista, quando ha visto l’uomo, è stato impossibile frenare in tempo.

Il traffico ferroviario sulla linea è stato bloccato e verso l’una di notte i passeggeri del convoglio sono stati fatti scendere e caricati a bordo di taxi chiamati dalle autorità, per essere asportati a Milano.

Sul posto i soccorritori della Croce Rossa di Legnano, Polizia di Stato, Polizia Locale, Polfer di Milano e Vigili del fuoco di Legnano con il supporto dei colleghi di Milano.