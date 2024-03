Trasporto pubblico integrato: varato il programma di Bacino

Varato il programma di "Bacino": un approccio integrato al trasporto pubblico locale. Il trasporto locale pubblico svolge un ruolo fondamentale nella vita quotidiana di molte persone garantendo la mobilità e contribuendo alla riduzione del traffico stradale e dell’inquinamento. A tal fine è essenziale che i servizi di trasporto pubblico siano efficienti, accessibili, sostenibili e orientati alle esigenze della comunità.

"In questo contesto, il programma di bacino e il documento programmatico presentato nella commissione consiliare dal presidente del consiglio comunale Lorenzo Lattuada, interlocutore per l’ente ai tavoli sovracomunali inerenti il progetto, assumono una importanza cruciale per Nerviano poiché con essi s’intende rispondere alla domanda di trasposto pubblico di tutti noi rispetto alle linee attuali e al loro potenziamento, in funzione di nuovi bisogni - spiega il sindaco Daniela Colombo -. Il programma di bacino del trasporto pubblico locale è dunque una iniziativa che mira a coordinare e ottimizzare i servizi di trasporto in una zona geografica specifica come la città metropolitana di Milano e i 133 comuni che la compongono fra cui Nerviano. In sostanza si tratta di un percorso integrato e coordinato che mira a soddisfare le esigenze di mobilità degli utenti di un’area vasta con soluzioni efficienti e sostenibili; questo programma coinvolge diverse autorità e operatori del trasporto pubblico che collaborano per migliorare l’offerta di servizi, coniugare il trasporto su gomma con quello su ferrovia e razionalizzare le risorse disponibili". Rispetto all’implementazione del Piano, nel corso del 2024 sarà avviata la gara d’appalto destinata agli operatori del trasporto pubblico con l’obiettivo di rendere efficaci le modifiche entro il prossimo anno. L’attuale Programma di Bacino è stato approvato nel 2019 e ha visto il rinnovo dei contratti di servizio in essere venendo meno in questi anni la possibilità di introdurre miglioramenti e investimenti. A dicembre 2023 l’Assemblea dell’Agenzia per il Tpl ha approvato gli indirizzi in merito a tempi e modalità per lo svolgimento della gara di affidamento dei servizi che interessano i diversi comuni. Ch.S.