Prevenzione: apre ambulatorio

Presentato il nuovo ambulatorio di prevenzione oncologica di Dairago, un presidio sanitario dedicato alla salute della donna e dell’uomo, nato grazie alla sinergia tra l’associazione Salute Donna Odv, sezione di Magenta, e le istituzioni locali. L’evento si è tenuto nella Sala Consiliare alla presenza delle autorità, dei rappresentanti dell’associazione e di numerosi cittadini.

Ad aprire la serata il sindaco Paola Rolfi e il vicesindaco Nicolò Gatti, che hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa. "Siamo orgogliosi di aver contribuito alla nascita di un presidio che rafforza la cultura della prevenzione – ha dichiarato il sindaco –. Ringraziamo Salute Donna Odv per il lavoro svolto e la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate per aver creduto in questo progetto".

Presente anche il presidente della Bcc Roberto Scazzosi che ha evidenziato come il progetto rappresenti un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico, privato e volontariato.