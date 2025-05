Le botte, poi la violenza vittima una donna. In carcere trentanovenne

Violenza sessuale: dovrà rispondere anche di questa accusa il trentanovenne che nelle scorse settimane, in un comune del Legnanese, ha picchiato selvaggiamente e poi abusato di una donna cinquantenne con la quale intratteneva da tempo una relazione contrastata, più volte arrivata oltre i limiti tollerabili. Tutto aveva avuto inizio dopo una segnalazione alla quale avevano risposto qualche settimana fa le forze dell’ordine: i due, al culmine di un tira e molla insano, si erano rivisti e di fronte al "no" della donna l’uomo non si era fermato, picchiandola e poi usando violenza sessuale. La donna, però, aveva voluto risolvere a modo suo la vicenda e aveva dunque preferito recarsi al Pronto soccorso per farsi medicare senza sporgere denuncia. Troppi gli elementi che facevano però propendere per una condotta oltre il limite da parte dell’uomo, un pregiudicato di nazionalità italiana. E così, mentre nella piccola comunità nella quale tutto è avvenuto tutti sapevano, anche i carabinieri hanno poco alla volta ottenuto la fiducia della donna, che ha infine deciso di raccontare tutta la sua vicenda. A quel punto sono partite le indagini e i carabinieri hanno dunque potuto ricostruire con esattezza l’accaduto: per l’uomo è infine arrivata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

P.G.