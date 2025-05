L’Asst Ovest Milanese è “stellata“. Terapie e cultura della donazione. Premiati equipe medica e dirigenti

Un riconoscimento per l’intensa attività svolta e per l’impegno nella promozione della cultura della donazione: è questo il significato della "Stella" assegnata dalla Fondazione Trapianti Onlus all’Asst Ovest Milanese in occasione della manifestazione tenutasi a Milano nella sede del Consiglio Regionale. A ricevere il riconoscimento il direttore generale Francesco Laurelli, il direttore sanitario Valentino Lembo, insieme al responsabile della struttura di "procurement" aziendale Luca Ferla, con Paola Fassini e la coordinatrice infermieristica Gabriella Lanzillotti, in rappresentanza di tutta l’equipe che si occupa di prelievi di organi e tessuti. Questo attestato si aggiunge a quello già rilasciato dal Centro Regionale Trapianti.

Nel 2024, l’attività svolta dei professionisti dell’Asst Ovest Milanese ha consentito, per volontà espresse dai donatori, una nuova speranza di vita a 49 persone "riceventi" e ha contribuito con 621 prelievi di tessuti alla cura di oltre 4.500 pazienti.

"I nostri professionisti lavorano quotidianamente, con il massimo impegno, per salvare la vita dei pazienti anche nelle situazioni di emergenza più disperate – ha commentato il dg Francesco Laurelli –. Quando però le cure intensive non riescono ad avere più alcuna efficacia, a fronte della volontà espressa da parte del donatore e confermata dai familiari, le nostre equipe sono pronte ad intervenire con tempestività per attivare i percorsi necessari per i prelievi di organi e tessuti".

È stato poi Il Direttore sanitario, Valentino Lembo, ad estendere "il ringraziamento dell’intera Direzione Strategica a tutte le figure professionali dell’Asst Ovest Milanese coinvolte, a partire dal responsabile aziendale della struttura di procurement Luca Ferla, e alle associazioni che quotidianamente contribuiscono a diffondere la cultura del dono sul territorio".