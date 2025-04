Traslazione della croce. La cerimonia slitta a domenica sera per il lutto nazionale

Il calendario del Palio di Legnano subisce una modifica in seguito al lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco. La cerimonia della Traslazione della Croce, inizialmente prevista per sabato alle 16.30, è stata rinviata a domenica 27 con inizio alle 19.30. L’evento si terrà in piazza San Magno, dove la Croce giungerà da Legnarello per essere collocata nella Basilica, preceduta dall’emissione del Bando, secondo tradizione. Lo spostamento della cerimonia potrebbe avere ripercussioni anche sulla seconda giornata di corse di addestramento, prevista nella stessa data presso la pista di via Novara. Per evitare sovrapposizioni con la serata in centro, le prove a cavallo potrebbero svolgersi senza pause, seguendo una modalità già adottata in altre occasioni.

Rimangono confermati tutti gli altri appuntamenti ufficiali del Palio 2025. Sabato 10 maggio si terranno l’investitura civile dei Capitani, l’iscrizione delle Contrade e la presentazione delle Reggenze. Venerdì 16 maggio è in programma la Veglia della Croce, mentre domenica 1° giugno la Croce sarà trasferita dalla Basilica alla chiesa della Contrada vincitrice, segnando la conclusione dell’edizione di quest’anno. Intanto rimangono fissate le manifestazioni collaterali: giovedì 1° maggio le Contrade apriranno le porte dei Manieri, con quattro trenini gratuiti in funzione dalle 10.alle 18.. La partenza sarà al Castello dove sarà ricreato un accampamento medievale con dimostrazioni di arti e mestieri d’epoca e un’area ristoro di street food. I trenini condurranno i visitatori in tour tra gli otto manieri, divisi in quattro percorsi. Ci sarà anche una tappa aggiuntiva alla Famiglia Legnanese, dove sarà allestita una mostra fotografica. In ogni maniero ci saranno eventi, mostre, attrazioni e giochi per tutte le età. L’aperitivo al tramonto è in programma per venerdì 9 maggio. Durante la giornata del Palio, sarà allestito il villaggio medievale nel Parco Falcone Borsellino, che verrà ampliato con nuove bancarelle e attività, con particolare attenzione ai più piccoli. È confermata la rievocazione della battaglia che lo scorso anno aveva coinvolto ben 300 figuranti, e tutti i partecipanti riceveranno un buono per un gelato. Non sarà invece riproposto il maxischermo, poiché i risultati ottenuti non hanno soddisfatto le aspettative.

Confermate tutte le cerimonie, dalla Messa sul Carroccio, alla sfilata alla corsa al campo del Palio sempre al Giovanni Mari di Legnano che torna ad essere una pista ippica.