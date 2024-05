Tosi-Comune, è scontro sul Pgt. L’azienda: intesa ancora lontana

Qualche settimana fa pareva che, quanto meno, una linea d’azione tra Comune di Legnano e Franco Tosi fosse stata definita per far sì di "accontentare" chi - la proprietà Franco Tosi - sta investendo per creare lavoro in città e l’Amministrazione con le volontà definite nel nuovo Pgt: le ultime commissioni comunali dove si stanno discutendo le controdeduzioni alle osservazioni al Pgt, invece, hanno fatto segnare un passo indietro, tanto che la stessa Franco Tosi ha voluto puntualizzare per evitare fraintendimenti.

"Dopo aver assistito allo streaming della riunione della Commissione Consiliare tre del 16 maggio del Comune di Legnano, Franco Tosi Meccanica S.p.a. – spiegano infatti i portavoce dell’azienda, rilanciata da qualche anno attraverso l’acquisizione dal gruppo Presezzi – tiene a puntualizzare che, contrariamente a quanto si lascia ad intendere, non esiste alcun accordo tra le parti, riguardante la nostra attività produttiva o la destinazione delle aree circostanti allo stabilimento. Ribadiamo l’importanza fondamentale della viabilità interna al sito produttivo per il mantenimento e l’efficienza delle nostre attività. La possibilità di movimentare agevolmente i materiali all’interno e all’esterno del nostro stabilimento è condizione essenziale per garantire la continuità operativa e la qualità dei servizi offerti ai nostri clienti. Insistiamo pertanto per l’accoglimento di tutte le nostre osservazioni". Con le osservazioni al Pgt, l’Amministrazione comunale aveva fatto un passo indietro per quanto riguarda i 27mila metri quadrati di edifici industriali per i quali era inizialmente previsto l’abbattimento: tutte le altre osservazioni che sono state presentate da Franco Tosi, in particolare proprio quelle che riguardano la movimentazione all’interno delle aree e le aree che circondano la parte produttiva, non hanno però trovato accoglimento. "L’ostilità contro la Tosi permane – ha riassunto il consigliere di opposizione, Franco Brumana – perché le controdeduzioni hanno respinto altre osservazioni al Pgt, documento che comunque comporta conseguenze insopportabili per questa azienda e mette in pericolo la sua permanenza in città".