Tornava a casa sulla bici elettrica. Travolto dall’auto, muore a 24 anni

Il paese piange Simone Simeoli, vittima del tragico incidente stradale che nel tardo pomeriggio di lunedì gli è costato la vita. Il giovane di 24 anni si trovava in sella a una bici elettrica quando si è scontrato con un’auto all’incrocio tra via Ossola e viale Ticino. Un incidente terribile col ragazzo sbalzato con violenza a terra sull’asfalto rovente. Erano circa le 18.15 quando è scattato l’allarme, con il luogo dell’incidente raggiunto in codice rosso dall’ambulanza e dall’elicottero del 118, con cui il 24enne, in stato di incoscienza, è stato trasportato d’urgenza al Niguarda. Qui però è deceduto poco dopo il ricovero a causa della gravi ferite riportate nell’impatto, che non gli hanno lasciato scampo.

Il giovane, che abitava a Lonate Pozzolo, non lontano dal luogo dell’incidente, non aveva con sé documenti, per cui è stato complesso inizialmente ricostruire la sua identità. Il conducente dell’auto con cui è avvenuto l’impatto, un giovane coetaneo della vittima, si è fermato a prestare soccorso. I carabinieri si sono adoperati per risalire all’identità del ciclista e informare tristemente la famiglia oltre che per ricostruire la dinamica.

L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dei mezzi mentre nelle prossime ore sarà affidato l’incarico per l’autopsia sul corpo di Simeoli. Soltanto dopo l’esame medico legale la salma sarà restituita ai familiari e Lonate potrà dare l’ultimo saluto a Simone, descritto dagli amici come amante dei viaggi, con la voglia di scoprire il mondo e il sorriso sempre dipinto sul volto.